Siedziba Gminy Inowrocław wypięknieje! Jest dotacja na remont elewacji

Od ucha do ucha do 15:00

Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. – O odnowie elewacji myśleliśmy już od kilku lat, bo zdarzały się przypadki, że po prostu spadała – mówi zastępca wójta Magdalena Dąbrowska. – Oczywiście elewacja nie będzie mogła być znacznie zmieniona, gdyż budynek jest pod opieką konserwatora zabytków. Będzie czysta, uzupełniona, w jasnych kolorach, co spowoduje, że budynek na pewno będzie wyglądał ładniej i będzie przyciągał wzrok – mówi. Okazuje się, że siedziba Gminy Inowrocław ciekawą historię. – Budynek powstał w I poł. XIX wieku i pierwotnie był wybudowany jako obiekt dla sądu i więzienia, które za nim się znajdowało – mówi Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. – Te funkcje obiekt pełnił prawie do końca XIX wieku, bowiem w 1897 roku Miasto Inowrocław wykupiło obiekt z przeznaczeniem na inowrocławski ratusz, który mieścił się tam do II wojny światowej – dodaje. Z kolei dzisiejszy ratusz był siedzibą Starostwa. Budynek Urzędu Gminy ma zostać wyremontowany jeszcze w tym roku.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.