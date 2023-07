Napastnik, który ugodził nożem mężczyznę w Łabiszynie, sam zgłosił się na policję

2023-07-17, 10:31 Polska Agencja Prasowa

Stan pokrzywdzonego nie zagraża jego życiu i zdrowiu/fot. ilustracyjna, Pixabay

Na policję zgłosił się 39-letni mężczyzna, który w niedzielę (16 lipca) ranił nożem 32-letniego mężczyznę na ulicy Sienkiewicza w Łabiszynie – poinformowała w poniedziałek oficer prasowy KMP w Żninie mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk.

Do ataku doszło w niedzielę przed godziną 17.00 Napastnik zadał mężczyźnie idącemu chodnikiem dwa ciosy nożem, godząc go w szyję i twarz. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala.



Młodszy asp. Leszczyńska-Krawczyk zaznaczyła, że policjanci prowadzili intensywne poszukiwania napastnika i ustalili jego tożsamość, ale sprawca sam przed północą zgłosił się na posterunek policji w Łabiszynie, gdzie został zatrzymany. – Został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwieje – przekazała. Policjantka dodała też, że stan pokrzywdzonego nie zagraża jego życiu i zdrowiu.



Policja nie podaje bliższych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia.



O napaści informowaliśmy TUTAJ.