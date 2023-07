Pożegnanie z „drogą śmierci". W marcu ruszy budowa drogi S10 Bydgoszcz-Toruń [wideo]

2023-07-14, 18:30 Tatiana Adonis/Redakcja

Droga S10 między Bydgoszczą a Toruniem liczy ponad 50 km. Budowa trasy została podzielona na cztery odcinki. Realizacja pierwszego fragmentu ma się rozpocząć w marcu przyszłego roku/fot. Tatiana Adonis

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożyli do wojewody kujawsko-pomorskiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla pierwszego odcinka drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń. Chodzi o prawie 9-kilometrowy fragment trasy Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25. To jedna z czterech części tej inwestycji.

– To jest bardzo ważny fragment tej drogi - mówi Sebastian Borowiak, dyrektor Oddziału Bydgoskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Bydgoszcz - Błonie, Stryszek, który się korkuje w przebudowie tego odcinka, wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25. Na tym odcinku są również węzeł Zielona i węzeł Brzoza, no i w kierunku Torunia to jest S10 z budową nowego węzła Emilianowo.



– To już 92 ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - przyp. red.) na inwestycję drogową, od momentu, kiedy pełnię funkcję wojewody kujawsko-pomorskiego – mówi Mikołaj Bogdanowicz. – Chciałbym zapewnić, że i w przypadku tej bardzo ważnej inwestycji będziemy postępować niezwłocznie.



– To nie są tylko plany – mówi minister Łukasza Schreiber. – To już są konkretne, kolejne etapy tej inwestycji, która ma nas doprowadzić do pożegnania „drogi śmierci".



– Dwa główne zadania, które ta droga ma zrealizować – mówi poseł Piotr Król. – Po pierwsze: nie będzie tak wysokiej liczby wypadków, powstanie droga rzeczywiście w standardzie „S", wreszcie bydgoszczanie po tylu latach uzyskają bezpośredni dostęp drogą szybkiego ruchu do autostrady.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.





Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25