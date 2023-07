Potężne upały nad Kujawami i Pomorzem. Gorączka ma się zacząć w sobotnie południe

Temperatura w sobotę na zachodzie regionu może sięgnąć 35 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dotyczy wszystkich powiatów województwa. Synoptyk IMGW prognozuje temperaturę: w sobotę od 31 stopni na wschodzie do 35 stopni na zachodzie regionu, a niedzielę - od 30 do 33 stopni, natomiast w poniedziałek - około 30 stopni. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze wyniesie od 18 do 20 stopni. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 procent, dlatego warto się zabezpieczyć: zacienić roletami nasłonecznione okna w mieszkaniu, wykorzystywać różnego rodzaju wiatraki, chłodzić ciało, unikać wychodzenia z domu przed godziną 18:00, wreszcie osłaniać całe ciało, a szczególnie głowę przed nasłonecznieniem. Ta ostatnia uwaga dotyczy szczególnie dzieci i osób starszych, czy schorowanych.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.