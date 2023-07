Politechnika Bydgoska: wniosek o uruchomienie studiów lekarskich już prawie gotowy [wideo, zdjęcia]

O działaniach uczelni poinformowano na konferencji prasowej, podczas której minister Łukasz Schreiber i poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia gratulowali władzom uczelni rekordowego tempa przygotowań. Kadra dydaktyczna liczyć będzie 147 nauczycieli akademickich, w tym 110 medyków. Wśród nich jest 8 profesorów, 12 doktorów habilitowanych, 91 doktorów oraz 36 lekarzy medycyny. W ciągu ostatnich 20 tygodni na uczelni trwały także prace związane z pozyskaniem środków finansowych, opracowaniem koncepcji budowy prosektorium i centrum symulacji medycznych oraz zabezpieczeniem bazy klinicznej dla przyszłych studentów Wydziału Medycznego PBŚ. - Dziękuję całemu zespołowi pracującemu tak intensywnie nad uruchomieniem kształcenia na kierunku lekarskim, na czele z prorektorem ds. rozwoju oraz prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich. Pragnę podkreślić, że tworząc Wydział Medyczny opieramy się przede wszystkim na doświadczonej kadrze medyków, co potwierdzają takie nazwiska profesorów jak Harat, Araszkiewicz, czy Pawlak-Osińska. Stawiamy także na dobre zaplecze kliniczne związane z różnymi dziedzinami medycyny, gwarantujące szeroki dostęp do infrastruktury medycznej, nowoczesnego sprzętu i aparatury badawczej oraz zróżnicowanych grup pacjentów - mówi prof. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej. Docelowo, zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Miasta Bydgoszczy, uczelni zostanie przekazany Wielospecjalistyczny Szpital Miejski. Politechnika zawarła także umowy o współpracy z 11 szpitalami i placówkami medycznymi. Studenci będą uczyć się i praktykować w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy, 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Centrum Onkologii w Bydgoszczy czy Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Na liście placówek są także: Nowy Szpital w Świeciu, Szpital Eskulap w Osielsku oraz bydgoskie przychodnie Bajka, Leśna, IKAR i Vitamed. - Lista placówek nie jest zamknięta. Jesteśmy w przededniu podpisania stosownego porozumienia z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. Wniosek akredytacyjny o uruchomienie studiów na kierunku lekarskim złożymy na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku - mówi dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ, prorektor ds. rozwoju. W grudniu 2023 roku Politechnika Bydgoska planuje powołanie w strukturach uczelni Wydziału Medycznego. Zgodnie z założeniami, kształcenie na kierunku lekarskim ma rozpocząć się w październiku 2024 roku. Grupa studentów I roku liczyć będzie 60 osób.

