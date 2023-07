Wojskowy sprzęt, grochówka i potańcówka! Żołnierze szykują się do sierpniowych pikników

2023-07-14, 21:00 Maciej Wilkowski/Redakcja

W naszym regionie odbędą się cztery wojskowe pikniki. To część ogólnopolskich obchodów Święta Wojska Polskiego/fot. nadesłane

Za niecały miesiąc odbędą się w naszym regionie cztery wojskowe pikniki. To część ogólnopolskich obchodów Święta Wojska Polskiego. Żołnierze zapraszają do Nowego (12 sierpnia), do Barcina (13 sierpnia), Ciechocinka (14 sierpnia) i Sępólna Krajeńskiego (15 sierpnia).

Pikniki to już tradycja i okazja do tego, aby zaprezentować mieszkańcom mniejszych miejscowości nowoczesny sprzęt oraz zachęcać do wstępowania do wojska.



– (...) Z takiego cięższego sprzętu na piknikach pokażemy czołg Leopard, Abrams lub też nawet K2, jesteśmy w ostatniej fazie ustaleń, które sprzęty faktycznie dojadą do poszczególnych miejscowości, ale też będzie sprzęt innego innego kalibru, to znaczy Rosomak, wyrzutnia rakietowa Langusta, wyrzutnia rakietowa przeciwlotnicza Poprad, moździerze samobieżne Rak oraz drobny, ale równie atrakcyjny sprzęt z Kujawsko-Pomorskiego Brygady Obrony Terytorialnej oraz innych jednostek wojskowych (...) – mówi podpułkownik Andrzej Sowa, szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy.

Ppłk Sowa dodaje, że na piknikach nie zabraknie stoisk promocyjnych, przy których żołnierze będą mówili o służbie wojskowej m.in. jak wygląda na co dzień, co należy zrobić, żeby dostać się do wojska (...).



Pikniki wojskowe to także rozmaite atrakcje towarzyszące, a będą nimi, np. orkiestry wojskowe. – Zagrają muzycy z Bydgoszczy, czy też z Torunia, bo też jeszcze będziemy ustalali, która orkiestra, gdzie wystąpi, ale na pewno na każdym pikniku wojskowym będzie na początek około godzinny koncert orkiestry wojskowej. Planujemy też występy lokalnych artystów, występy artystów z Klubu Inspektoratów Wsparcia Sił Zbrojnych. Jeśli chodzi o atrakcje dla dzieci to zaproponujemy np. malowanie twarzy, czy też paintball pod nadzorem Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Dodatkowo w Nowem, 12 sierpnia zaprosimy do kina plenerowego. O godzinie 18:00 będzie wyświetlany bezpłatnie film pod tytułem „Legiony" - mówi ppłk Sowa.



Każdy z pikników będzie się rozpoczynał się o 12:00 i potrwa do godz. 18:00.