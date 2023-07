Zdanie czajników w bydgoskich komisariatach. Komendant Wojewódzki wydał oświadczenie

2023-07-14, 13:05 Redakcja

Do zdawania czajników w bydgoskiej policji odniosła się Komenda Wojewódzka/fot: bydgoszcz.policja.gov.pl

Przypomnijmy, w mediach społecznościowych pojawiło się pismo Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, w którym nakazuje zdać czajniki poszczególnym jednostkom, we wskazanej liczbie.

„W związku z tym, że na koniec maja 2023 roku wykorzystano już ponad 40 procent wymaganej wartości zużycia energii elektrycznej, polecam państwo do dnia 12 lipca zdać do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego czajniki elektryczne w następujących ilościach...” – czytamy w piśmie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, które opublikowane zostało w mediach społecznościowych. I tak, najwięcej czajników, bo aż 8 sztuk musiał zdać Wydział Łączności i Informatyki KMP Bydgoszcz, 7 sztuk – KP Błonie, itd.



– Głównym powodem jest prawo, które nakazuje ograniczać zużycie prądu we wszystkich instytucjach – wyjaśnia komisarz Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy. – Chodziło o to, żeby te kwestie uporządkować. Prawie we wszystkich komórkach są już pomieszczenia socjalne, są to pomieszczenia ogólnodostępne, jest tam sprzęt, z którego oczywiście policjanci mogą korzystać i korzystają, natomiast w tych komisariatach, w których jeszcze nie ma pomieszczeń socjalnych, wszystko zostało zorganizowane tak, żeby ten dostęp do urządzeń o każdej porze dla policjantów był – mówi komisarz Kowalska.



Do sprawy odniósł się Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, który jednoznacznie ocenił sytuację.



„Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy natychmiast nakazał anulować polecenia dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w dostępnie do sprzętów codziennego użytku, umożliwiających zaspokojenie potrzeb policjantów i pracowników cywilnych Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy zapewnia, że sytuacja, która zaistniała jest oceniana przez niego bardzo negatywnie. Nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia na tego typu praktyki oraz polecenia” – można wyczytać z oświadczenia. – Zapewnienie komfortu pracy policjantów, a także pracowników Policji jest priorytetem i nigdy nie będzie inaczej – dodano.



– Komendant Główny Policji polecił wycofać tak kuriozalne polecenia, a także zabronił wydawania podobnych. Oczywiste jest to, że każdemu policjantowi i pracownikowi należy umożliwić zrobienie ciepłego napoju dla siebie jak i innych. Oszczędność to dobra cecha, ale nie w taki sposób – taki wpis umieszczono na oficjalnym profilu polskiej Policji na Twitterze.