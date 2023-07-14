Модернізація станції Bydgoszcz Zachód, мала ретенція та Фестиваль у Торуні

2023-07-14, 12:45 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Модернізовані платформи будуть вищими, що спростить посадку у потяги/fot. Przemysław Zieliński/PKP PLK

Зручніші перони - зміни на станції Bydgoszcz Zachód. Спектаклі та концерти повні запалу. У Торуні розпочинається Фестиваль вуличних театрів.

Польська Залізниця підписала контракт на проєктування та реконструкцію платформ на станції Bydgoszcz Zachód вартістю 4,5 млн злотих. Модернізовані платформи будуть вищими, що спростить посадку у потяги. Будуть встановлені нові навіси, лавки та поручні для відпочинку стоячи, енергозберігаюче освітлення, а також інформаційні стенди та розбірливі вивіски. Зручний під’їзд до зупинки полегшить доступ до платформ маломобільних груп населення. Також з'являться стоянки для велосипедів.



Воєводське самоврядування й надалі розвиватиме малу ретенцію. Це необхідно у зв’язку з прогресуючим потеплінням регіону та зміною клімату. Маршалок воєводства повідомляє, що скрізь, де це можливо фізично та фінансово, місцева влада модернізує або збудує шлюзи та ворота на водотоках, чим покращить їхню ефективність.



Протягом трьох днів у Торуні триватиме 9-й Фестиваль вуличних театрів. У суботу з 15:00 до 18:00 організатори запрошують наймолодших на мистецькі майстер-класи. У свою чергу, у неділю о 16:00 відбудеться виступ „Чарівного боба”, а о 19:30 концерт українського гітариста Олександра Долгова. На завершення фаєр-шоу о 21:30. Вхід на всі заходи вільний. Захід супроводжуватимуть Food truckі. Сценою стане простір Тевтонського замку.