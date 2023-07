Archeolodzy wracają do Pnia. To tu odkryli pochówek antywampiryczny [zdjęcia, wideo]

– Jeszcze nie zaczęliśmy eksplorować grobów, ale one już są tutaj widoczne. Szukamy kolejnych grobów z cmentarza XVII-wiecznego, protestanckiego, gdzie był grób „wampirki” – mówi prof. Dariusz Poliński. – Ta kobieta została pochowana z przedmiotami, które wskazują na obawę przed nią. Miała sierp żelazny na szyi, a na lewej stopie, na palcach, miała zamknięta kłódkę trójkątną. Te elementy wskazywałyby na praktyki antywampiryczne – mówił w 2022 roku. Przed cmentarzem protestanckim na tym samym miejscu funkcjonował cmentarz średniowieczny. – Te groby należały do ówczesnych elit, były bardzo bogato wyposażone. W zeszłym roku nie mieliśmy ich w ogóle, liczymy, że może uda się w tym roku taki grób odsłonić – opowiada prof. Poliński. Badacze mają też nowe podejrzenia w sprawie ubiegłorocznego odkrycia. Okazuje się, że domniemana „wampirzyca” mogła być osobą chorą. Jej podniebienie było zielonkawe. – Prawdopodobnie to nie była żadna moneta; prawdopodobnie ta dziewczyna była leczona roztworem z zawartością złota – mówi archeolog. Więcej na temat kobiety mają ujawnić badania DNA. Eksperci pobrali kolejna próbkę – być może na tej podstawie uda się ustalić jej pochodzenie, kolor oczu czy włosów. Tegoroczne badania mają potrwać trzy tygodnie i obejmą obszar około dwóch arów. Opiekę nad nimi sprawuje Instytut Archeologii UMK, ale prace możliwe są dzięki wsparciu i zaangażowaniu władz gminy Dąbrowa Chełmińska, lokalnej społeczności, lokalnym pasjonatom historii, a także firm i instytucji z regionu oraz Toruńskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Ewolucja”.

