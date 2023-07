Nie możesz przyjść do lekarza? Odwołaj wizytę, nie blokuj innym! Akcja NFZ

Nieodwołane wizyty to plaga w regionie i w całym kraju. – W pierwszym półroczu 2023 roku w samym województwie kujawsko-pomorskim ponad 15 tys. osób nie odwołało umówionej wizyty u specjalisty – przekazuje Michalak. – NFZ od 2019 roku wysyła do pacjentów SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty u specjalisty. Przypomnienie dotyczy 40 wybranych świadczeń. Pacjent oprócz informacji o dacie badania lub wizyty otrzymuje numer telefonu, pod który może dzwonić, aby odwołać wizytę, stąd nasz apel: jeśli wiemy, że nie możemy pojawić się u lekarza, odwołajmy wizytę. W te sposób dajemy szanse innym pacjentom na skorzystania z pomocy w korzystniejszym terminie – podkreśla. Najwięcej nieodwołanych wizyt – ponad 5 tysięcy – dotyczy ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Również ponad 5 tysięcy – kardiologii. Ponad 2 tysiące – endokrynologii i onkologii. . Miesięcznie NFZ wysyła około 800 tys. wiadomości SMS z przypomnieniem o terminie wizyty.

