Uwaga na wilki! Ataki na zwierzęta domowe w gminie Dąbrowa Chełmińska

2023-07-13, 18:57 Tatiana Adonis/Redakcja

W tym roku do RDOŚ-iu w Bydgoszczy wpłynęły cztery zgłoszenia dotyczące ataków wilków na kozy, krowy, bydło rasy mięsnej/fot. ilustracyjna, Pixabay

W gminie Dąbrowa Chełmińskiej pojawił się problem z wilkami. O ich obecności w tym rejonie mają świadczyć ataki na zwierzęta domowe. Przedstawiciele Urzędu Gminy apelują o ostrożność i proszą o informacje o każdym zdarzeniu z udziałem wilka. Zapowiedzieli, że sprawa trafi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

O sprawie zagryzionych zwierząt poinformowali Gminę mieszkańcy Czemlewa. Pan Piotr przez wilki miał stracić dwa psy. – To było w nocy. Wilk zjadł połowę tego psa, z obroży go ściągnął, poleciał z nim w zboże – relacjonuje.



– Okazuje się, że to nie pierwszy przypadek, tylko mieszkańcy nie kojarzyli tego w wilkami – tłumaczy wójt gminy Radosław Ciechacki. – Od razu umieściliśmy taką informację na naszych portalach społecznościowych, żeby rozbudzić w mieszkańcach czujność. Powiadomiliśmy też naszego lekarza urzędowego weterynarii, lekarza powiatowego weterynarii, a w tym tygodniu przekażemy pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.



Anna Gądek, rzeczniczka RDOŚ w Bydgoszczy wyjaśnia, że w tym roku do Dyrekcji wpłynęły cztery zgłoszenia dotyczące ataków wilków – w gminach Wielgie, Bukowie, Bobrowniki i Obrowo. – Stwierdzono szkody, jeśli chodzi o zagryzienie kóz, krów, bydła rasy mięsnej.



RDOŚ po weryfikacji takiego zgłoszenia może wypłacić odszkodowanie, a także wydać zgodę na płoszenie i odstraszanie wilka. Mieszkańcy mający problem z tym zwierzęciem, mogą zgłaszać się do urzędników po wsparcie. – Rozdajemy fladry, są to takie cienkie sznurki z wąskimi kawałkami materiały do wygrodzenia terenu – mówi.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.