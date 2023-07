Ulica Gdańska cała w przystankach wiedeńskich. Budowa pierwszego już się zaczęła [wideo, foto]

2023-07-13, 15:20 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Rozpoczęły się prace przy budowie przystanku wiedeńskiego przy ulicy Gdańskiej, róg Chodkiewicza/ fot. jw Pierwszy przystanek wiedeński w Bydgoszczy przy ul. Focha/fot. bydgoszcz.pl

Duże zmiany czekają kierowców jeżdżących ulicą Gdańską w Bydgoszczy. Rozpoczęła się budowa pierwszego przystanku - lub inaczej peronu - wiedeńskiego. Od początku Gdańskiej do Kamiennej powstanie w sumie 12 takich przystanków – po 6 po obu stronach ulicy.

Peron wiedeński to podwyższenie jezdni ułatwiające pasażerom wsiadanie do tramwajów i wymuszające na kierowcach redukcję prędkości jazdy. Pasażerowie zadowoleni, kierowcy na ogół narzekają na takie rozwiązanie – zwłaszcza właściciele sklepów, którzy codziennie przyjeżdżają na Gdańską do pracy.



– Dla mnie jest to utrudnienie. Nie wiem, czemu ma to służyć. Rozumiem, że ma to być ułatwienie dla wsiadających do tramwajów, ale projektanci nie biorą chyba wszystkich pod uwagę. Takie jest moje wrażenie, czyli człowieka, który codziennie pracuje i jeździ. Pobudowali te parkingi przed miastami, tak jak w Fordonie, gdzie stoi to wszystko na razie puste. Coś w ten sposób chcą wymusić, moim zdaniem. Żeby samochody nie wjeżdżały do miasta...



– Bardzo dobrze oceniam te projekty, szczególnie, że z poziomu jezdni bardzo ciężko się wsiada, szczególnie do tramwajów starego typu. Mam starszą mamę, już dosyć niepełnosprawną, i jak czasami musimy na Gdańską przyjeżdżać to, ani wysiąść ani wsiąść...



– Charakterystyka tych przystanków powoduje, że trzeba bardziej uważać, natomiast ja jestem tym kierowcą, który uważa, że jednak są pewne miejsca w miastach, które powinny być przeznaczone bardziej właśnie dla pieszych, a nie dla ruchu kołowego...

O przystankach wiedeńskich mówią mieszkańcy Bydgoszczy