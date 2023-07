Zatrzymać wodę za wszelką cenę. Kujawy i Pomorze sporo inwestują w małą retencję

2023-07-13, 14:51 Michał Zaręba/Redakcja

O podziale 160 mln zł na rozwój tzw. małej retencji decydują uczestnicy Komitetu Monitorującego Program Funduszy Europejskich dla naszego województwa/fot. Michał Zaręba

Samorząd województwa będzie nadal rozwijać małą retencję. Jest to konieczność w związku z postępującym stepowieniem regionu i zmianami w klimacie. O podziale 160 mln zł decydują uczestnicy Komitetu Monitorującego Program Funduszy Europejskich dla naszego województwa.

– Woda jest towarem deficytowym – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki. – Będziemy wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i nie przekracza naszych możliwości finansowych, modernizować, budować śluzy, zastawki na ciekach wodnych, poprawiać ich efektywność, sprawność. Cieki wodne służą do tego, aby odprowadzać wodę, ale kiedy jest sucho mogą się stać magazynem wody.



– Problemy, które się pojawiają w naszym województwie dotyczą przede wszystkim suszy i stepowienia. Powodują, że musimy w szerszy sposób wesprzeć tego rodzaju działania. Konkurs, który chcemy zrealizować ma wspierać małą retencję i jest adresowany przede wszystkim do spółek wodnych, do jednostek samorządu terytorialnego. To ma być na tyle duża liczba tych małych projektów, że, jak mamy nadzieję, ta kumulacja pozwoli osiągnąć wymagane cele – mówi Przemysław Mentkowski, kierownik Biura do spraw środowiska i transportu.



Więcej w relacji Michała Zaręby.