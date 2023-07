Ślady osady sprzed ponad 6 tysięcy lat. Sensacja archeologiczna na polu pod Gniewkowem

2023-07-13, 12:45 Marcin Glapiak/Redakcja

W miejscowości Kaczkowo pod Gniewkowem w powiecie inowrocławskim, ostatnia susza odkryła ślady największej w Europie osady neolitycznej. Na polach widać zarysy domów sprzed prawie 6500 lat.

– Jeśli na polu w Kaczkowie zamknęlibyśmy oczy, to przy odrobienie wiedzy, zobaczylibyśmy osadę złożoną z kilkuset długich, monumentalnych, bo osiągających do 40 metrów domów – mówi dr Łukasz Oliwkowski, popularyzator archeologii w regionie. – Te domy były zbudowane z potężnych, 80 centymetrowych – mówię o szerokości – bali dębowych, równo ułożonych, co też było dość symboliczne, albo i praktyczne (...). Ustawienie domów było zawsze z południa na północ i zawsze wchodziło się od strony południa. Było kilkaset takich domów. Ta osada musiała być monumentalna.



Ziemie te zamieszkiwała niegdyś tzw. Grupa Brzesko-Kujawska, która na jako pierwsza w Środkowej Europie posługiwała się ceramiką.



– To była, co warto podkreślić, ludność, która musiała mieć już określoną hierarchię społeczną. Ludność, która zaczynała w dużym stopniu funkcjonować w jakichś określonych granicach, posługiwała się ceramiką, co jest bardzo ważne. To oni właśnie wprowadzają ceramikę, ale także produkują sery (...), co można poznać po naczyniach – mówi dr Łukasz Oliwkowski.



Tymczasem już w niedzielę, między innymi na stronie powiatu inowrocławskiego, będzie można zobaczyć zdjęcia i film pokazujący ślady tej osady. O samym odkryciu w rozmowie z Łukaszem Oliwkowskim opowiada Michał Jakubczak z Narodowego Centrum Nauki: