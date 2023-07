Czajniki elektryczne kradną prąd na potęgę. Bydgoska policja „wycofuje” je do pokoi socjalnych

2023-07-13, 11:58 Robert Erdmanna/Redakcja

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, jak inne jednostki publiczne zobowiązana jest do oszczędzania prądu/fot. bydgoszcz.policja.gov.pl

Bydgoscy policjanci oszczędzają energię elektryczną. Spore zainteresowanie mediów społecznościowych wywołało pismo dotyczące wycofania kilkudziesięciu czajników elektrycznych z komisariatów. Czy funkcjonariusze zostaną bez herbaty, czy kawy?

„W związku z tym, że na koniec maja 2023 roku wykorzystano już ponad 40 procent wymaganej wartości zużycia energii elektrycznej, polecam państwo do dnia 12 lipca zdać do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego czajniki elektryczne w następujących ilościach...” – czytamy w piśmie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, które opublikowane zostało w mediach społecznościowych. I tak, najwięcej czajników, bo aż 8 sztuk musiał zdać Wydział Łączności i Informatyki KMP Bydgoszcz, 7 sztuk – KP Błonie, itd.



– Głównym powodem jest prawo, które nakazuje ograniczać zużycie prądu we wszystkich instytucjach – wyjaśnia komisarz Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy. – Chodziło o to, żeby te kwestie uporządkować. Prawie we wszystkich komórkach są już pomieszczenia socjalne, są to pomieszczenia ogólnodostępne, jest tam sprzęt, z którego oczywiście policjanci mogą korzystać i korzystają, natomiast w tych komisariatach, w których jeszcze nie ma pomieszczeń socjalnych, wszystko zostało zorganizowane tak, żeby ten dostęp do urządzeń o każdej porze dla policjantów był – mówi komisarz Kowalska.



Zgodnie z przyjętym programem oszczędnościowym, policjanci mają w sposób racjonalny i oszczędny gospodarować energią, tj. umiarkowanie dogrzewać, bądź schładzać pomieszczenia, racjonalnie korzystać ze wspomnianych czajników i wyłączać komputery przy dłuższej nieobecności na stanowisku pracy.



Przypomnijmy: obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10 procent w budynkach (lub częściach budynków) mają wszystkie podmioty stanowiące jednostki sektora publicznego. Chodzi o uważność w używaniu urządzeń technicznych, instalacji i pojazdów. Obowiązkiem jest także przedstawianie sprawozdań z podjętych działań. Pierwsze sprawozdanie z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej za grudzień 2022 roku, kierownicy jednostek musieli złożyć prezesowi URE (Urzędu regulacji Energetyki) do 31 marca 2023 roku. Kolejny raport, za cały 2023 rok, trzeba będzie złożyć do 31 marca 2024 roku.