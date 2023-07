Plac Kościeleckich: prace remontowe idą pełna parą. Szykują się zmiany w ruchu [mapka]

Kujawsko-Pomorskie to królestwo sosny (prawie 80 procent). Przeciętny wiek drzewostanów to 63 lata. Lasów wciąż przybywa. Od zakończenia II wojny światowej… Czytaj dalej »

Magdalena K. przez lata ze szkolnej kasy przywłaszczyła co najmniej 760 tysięcy złotych. Za to usłyszała wyrok trzech lat więzienia. Byłej dyrektorce placówki… Czytaj dalej »

Wykonawca zrealizował już szereg prac rozbiórkowych oraz zabezpieczających stare drzewa. Rozpoczął też wykonywanie nowych alejek, a teraz czas na przebudowę północnej części placu (od strony kościoła). Częścią tych prac jest między innymi rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej i budowa podziemnych zbiorników na deszczówkę. Rozwiąże to problem zalewania ulic, a zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni. W związku z nowym etapem prac konieczne jest zamknięcie północnej jezdni placu (przy kościele). Wyjazd ze Starego Miasta odbywać będzie się południową jezdnią (przy gmachu UKW), na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na czas prac przeniesione zostaną też przystanki autobusowe. W celu minimalizowania utrudnień i upłynnienia ruchu, drogowcy przywrócą ruch na ul. Pod Blankami w kierunku ul. Jana Kazimierza (wielopoziomowy parking). Zmiany ułatwią osobom mieszkającym i pracującym w centrum, wyjazd na Wały Jagiellońskie oraz ograniczą ruch na ul. Bernardyńskiej. Upłynniony zostanie również ruch od strony Rybiego Rynku i ul. Magdzińskiego. Najważniejsze zmiany • Autobusy linii 51 i 58 będą miały przystanek początkowy na Wałach Jagiellońskich • Autobusy linii nr 61 i 99 przystanki początkowo-końcowe będą miały zlokalizowane na rondzie Jagiellonów • Przystanek rondo Jagiellonów dla linii nr 52,59,60 i 64 (w kierunku Błonia) zostanie przeniesiony przed rondo na ul. 3 Maja. • Tymczasowo jako węzeł przesiadkowy dla linii nocnych wykorzystywane będzie rondo Jagiellonów. Mapkę można obejrzeć w galerii.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.