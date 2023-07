Po szczycie NATO w Wilnie: Polska z gwarancją obrony, Ukraina coraz bliżej Sojuszu [wideo]

Uczestnicy szczytu NATO w Wilnie/fot. PAP/EPA/Filip Singer Prezydent Andrzej Duda na szczycie NATO/fot. PAP/Leszek Szymański Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski/fot. PAP/EPA/Tim Ireland

– Ustaliliśmy najbardziej szczegółowy plan obronny NATO od czasów zimnej wojny - powiedział w środę w Wilnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, podsumowując szczyt Paktu Północnoatlantyckiego w Wilnie.

– Podjęliśmy szereg decyzji mających dostosować sojusz do przyszłości – powiedział szef NATO, kończąc historyczny szczyt w Wilnie. – Podczas szczytu wysłaliśmy też Ukrainie jasny i silny sygnał dotyczący jej przyszłości w NATO – zaznaczył Stoltenberg. – Uzgodniliśmy wieloletni plan pomocy wojskowej dla Ukrainy, by pomóc jej pozbyć się standardów sowieckich i zbliżyć do natowskich – wyjaśnił szef NATO.



Stoltenberg przypomniał, że podczas dwudniowego szczytu w litewskiej stolicy przywódcy sojuszu zgodzili się usunąć wymóg wypełnienia przez Kijów Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP), podjęli decyzję o wysłaniu Ukrainie dodatkowych pakietów uzbrojenia oraz wysłali Ukrainie najsilniejszy w historii sygnał dotyczący jej przyszłości w NATO.



Sekretarz generalny NATO podkreślił znaczenie powołania Rady NATO-Ukraina, której inauguracyjne posiedzenie odbyło się w środę w Wilnie. – Występujemy tam jako równi – przypomniał Stoltenberg.



Jak jednak podkreślił prezydent Polski Andrzej Duda, nie da się dzisiaj przyjąć Ukrainy do Sojuszu na pełnych warunkach. – Wystąpiłaby wówczas tego samego albo następnego dnia o zastosowanie artykułu 5, czyli o kolektywną obronę. W takiej sytuacji musielibyśmy wysłać naszych żołnierzy na front, tak jak wszystkie inne państwa Sojuszu - mówił prezydent Andrzej Duda w Wilnie. – Taki jest fundament, z naszego punktu widzenia, Sojuszu Północnoatlantyckiego i najważniejsza gwarancja bezpieczeństwa. To dlatego jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim – wskazał Andrzej Duda. – Gdybyśmy dzisiaj mieli dać tę gwarancję Ukrainie, polscy żołnierze musieliby jechać na front. Ja jako prezydent takiej decyzji podjąć bym nie chciał – przyznał.



Andrzej Duda wspomniał o sytuacji polski w obliczu ataku rosyjskich wojsk. Podkreślił, że w komunikacie końcowym po szczycie NATO Białoruś wymieniana jest pięciokrotnie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Bramy Brzeskiej, jako obszarem zagrożenia strategicznego i militarnego, który będzie pod szczególną obserwacją i nadzorem NATO.



Zaznaczył, że przekłada się to również na kwestię dyskusji na temat bezpieczeństwa i parasola nuklearnego NATO.



– Ten parasol nuklearny, jak się podkreśla, jest roztoczony nad wszystkimi państwami sojuszu, więc w kontekście tych zapowiedzi relokacji (rosyjskiej) broni nuklearnej (na Białorusi) to stwierdzenie w jasny sposób odpowiada zagrożeniom – dodał. – Należy to czytać tak, jeżeli w jakikolwiek sposób miałyby zostać użyta rosyjska broń nuklearna przeciwko państwom NATO, to państwa NATO również odpowiedzą w stosowny sposób. Ten komunikat jest jednoznaczny – powiedział prezydent Duda. Dodał, że gdyby doszło do ataku na Bramę Brzeską, na terytorium Polski zostałoby skierowanych ok. 100 tys. żołnierzy NATO do natychmiastowej obrony.



Z kolei prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Zełenskim oświadczył, że kwestia uczestnictwa Ukrainy w NATO została ostatecznie rozstrzygnięta. – To się stanie - powiedział prezydent USA. – Idziemy w dobrym kierunku. Myślę, to tylko kwestia przejścia przez następne kilka miesięcy - oświadczył prezydent USA. Zapewnił, że wyczekuje dnia, w którym Ukraina dołączy do Sojuszu.



Biden dodał też, że ze strony przywódców G7 nie było żadnych oporów przed zaoferowaniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa dopóki „nie stanie się to (akcesja) oficjalne".