Za te pieniądze w regionie powstaną boiska, siłownie zewnętrzne i sale gimnastyczne

2023-07-12, 19:50 Michał Zaręba/Redakcja

Samorząd województwa przekazał 4,75 mln złotych na rozbudowę bazy sportowej w regionie/fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Umowy już podpisane i wręczone. Samorząd województwa przekazał 4,75 miliona złotych na rozbudowę bazy sportowej w regionie. Wsparcie zyska 50 samorządów Kujaw i Pomorza.

W środę (12 lipca) członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska wraz z radnymi województwa Michałem Czepkiem i Robertem Malinowskim wręczyli umowy przedstawicielom gmin.



– Nasz program „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa" realizujemy z myślą o budowie obiektów sportowo-rekreacyjnych szczególnie w małych miejscowościach, czyli tam, gdzie miejsc do uprawiania sportu i zwykłej aktywności ruchowej po prostu brakuje – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Zależy nam, by rozwój takiej infrastruktury był odpowiedzią na konkretne potrzeby lokalnej społeczności. Środki przeznaczamy również na budowę sal gimnastycznych w szkołach, które nie posiadają odpowiedniej przestrzeni sportowej.



W ramach tegorocznej edycji programu „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej" do 39 samorządów trafi łącznie 1,5 mln złotych. Środki w wysokości od 10 do 50 tysięcy złotych pomogą w budowie boisk i siłowni zewnętrznych, zakupie urządzeń do ćwiczeń street workout, modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej oraz zagospodarowaniu innych ogólnodostępnych stref aktywności dla mieszkańców.



Wśród dofinansowanych projektów budowa boiska do piłki nożnej w Budziszewie (powiat brodnicki), modernizacja trybun na stadionie w Chełmicy-Cukrowni w powiecie włocławskim oraz oświetlenie boiska piłkarskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Lista projektów: TUTAJ



Podczas spotkania wręczono również dziewięć umów na budowę przyszkolnych sal gimnastycznych, kompleksu boisk i międzygminnego centrum aktywności. Dofinansowanie umożliwi rozbudowę o sale sportowe szkół w Radomicach (powiat lipnowski), Nicwałdzie, Nowej Wsi (oba w powiecie grudziądzkim), Bukowcu (powiat świecki), Brześciu Kujawskim (powiat włocławski) i Brodnicy. Hala sportowa powstanie także w Kowalu (powiat włocławski). W Probostwie Dolnym (powiat włocławski) wybudowane zostanie międzypokoleniowe centrum aktywności, a w Czernikowie kompleks boisk sportowych. Samorząd województwa wesprze te projekty kwotą łącznie 3 miliony 250 tysięcy złotych.



Umowy na rozbudowę bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - wręczono w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Była to także okazja do przekazania strojów sportowych reprezentantom województwa na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w lekkoatletyce i wioślarstwie.



źr. Urząd Marszałkowski Toruń



Szczegóły w relacji Michała Zaręby.