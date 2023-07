Bydgoska Aleja Autografów czeka na nowe podpisy. Można już zgłaszać kandydatury

Do 31 lipca można zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie na rok 2024. W tegorocznej edycji nastąpiły zmiany: nie ma już podziału… Czytaj dalej »

Swoje propozycje może złożyć każdy mieszkaniec Bydgoszczy. Jednak warto wiedzieć, że w tym roku zmieniły się zasady zgłaszania kandydatur – aby zgłoszenie było ważne, niezbędne jest dołączenie rekomendacji: organizacji pożytku publicznego, fundacji, klubu sportowego, organizacji studenckiej, izby zawodowej, koła naukowego, instytucji kultury, placówki oświatowej bądź uczelni. W Bydgoskiej Alei Autografów uwieczniono dotychczas 56 nazwisk. To podpisy osób szczególnie zasłużonych dla miasta, które promują Bydgoszcz i angażują się społecznie. Wśród nich są znani sportowcy, politycy, filmowcy, lekarze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata kultury m.in. Irena Szewińska, Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Maciej Figas, Krzysztof Herdzin, Leonard Pietraszak i Tomasz Gollob. Formularz online do zgłoszenia kandydatury jest dostępny TUTAJ

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.