Przeciwko wirusowi HPV mogą się szczepić dorośli i dzieci. Medyczna Środa w NFZ

2023-07-12, 20:28 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Szczepienia przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego – to temat ważny szczególnie dla młodzieży/fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Szczepienia przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego – to temat ważny szczególnie dla młodzieży, i szczególnie przed wyjazdem na wakacje. W jakich okolicznościach można się zarazić brodawczakiem i dlaczego warto się zaszczepić - tego można się było dowiedzieć podczas Medycznej Środy w bydgoskiej siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

– HPV jest to wirus, który bardzo często przybiera postać onkogenną i wywołuje raka szyjki macicy...

- Również odpowiada za wszelkiego rodzaju brodawki, kłykciny, czy zmiany w okolicy prącia u mężczyzn...



- Ten wirus roznosi się przede wszystkim drogą płciową, ale badania potwierdzają, że można się zarazić także przez toaletę, ręczniki, przez złą higienę, głównie rąk. Żeby zapobiegać tej chorobie stosuje się szczepienia ochronne...



– Szczepimy dziewczynki i chłopców już o 9 roku życia, natomiast Ministerstwo Zdrowia prowadzi program szczepień dedykowany dzieciom 11-13 letnim. Jest to program całkowicie bezpłatny dla pacjentów do 15 roku życia. Jest to szczepienie dwudawkowe, natomiast szczepienie po 15 roku życia jest, niestety, trzydawkowe. Z tej ochrony można korzystać do 45 roku życia, należy się jednak upewnić, czy nie jest się zarażonym wirusem HPV...



Informacji udzielały: Mariola Parka i Ewa Dziamecka, pielęgniarki z Przychodni Ogrody.



Na szczepienie nie jest wymagane skierowanie.



