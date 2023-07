Pacjentkę w stanie ciężkim ratował mobilny zespół ECMO ze Szpitala Jurasza [wideo]

2023-07-12, 15:59 Redakcja

Mobilny zespół ECMO został wysłany na swoją pierwszą misję - informuje bydgoski Szpital im. Jurasza. /fot. jurasza.umk.pl

Mobilny zespół ECMO został wysłany na swoją pierwszą misję - informuje Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy. Chodziło o pacjentkę oddziału intensywnej terapii jednego z kujawsko-pomorskich szpitali. Ze względu na jej ciężki stan, transport był wielkim ryzykiem. Do chorej pojechał więc mobilny zespołu ECMO, który wdrożył terapię na miejscu.

Zespół składał się z dwóch lekarzy, pielęgniarki i personelu firmy TRIOMED. Przed mobilnym zespołem wyzwań było sporo. Pierwszym było zapewnienie odpowiedniego transportu ECMO do miejsca zdarzenia. Urządzenie jest niezwykle skomplikowane i delikatne, dlatego konieczne było zapewnienie odpowiednich środków transportu i profesjonalnej obsługi. Po dotarciu na miejsce zespół musiał szybko ocenić stan pacjenta, dokonać ostatecznej kwalifikacji i skonfigurować ECMO. Z wykorzystaniem technik echokardiografii (w tym przezprzełykowej) oraz przy wsparciu personelu miejscowego oddziału intensywnej terapii pacjentce założono kaniule i rozpoczęto terapię ECMO. Zapewniło to pacjentce szansę na przeżycie i stabilizację dzięki którym możliwe było bezpieczne jej przetransportowanie do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego szpitala gdzie kontynuowano leczenie.



Dzięki zaangażowaniu mobilnego zespołu ECMO pacjentka otrzymała natychmiastową pomoc i wsparcie, które w innych okolicznościach byłoby niedostępne.



Mobilność ECMO otwiera drzwi do bardziej skutecznej opieki nad pacjentami w mniejszych ośrodkach, trudno dostępnych obszarach lub w sytuacjach katastrofalnych. W skład pierwszego wyjazdowego zespołu ECMO weszli: dr n. med. Przemysław Jasiewicz, dr Adam Czarny (Oddział Kardioanestezjologii), pielęgniarz. Marcin Ratajczak (Oddział Kardioanestezjologii) oraz panowie Krzysztof Kobusiński i Łukasz Soliński z firmy TRIOMED.



