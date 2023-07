Maturzyści chcą studiować. Najbardziej na trzech kierunkach obleganych od lat

2023-07-12, 16:41 Tatiana Adonis/Redakcja

Na uczelniach w regionie dobiega końca rekrutacja na studia. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o północy (11 lipca ) zamknął pierwszy etap rejestracji. Ostatni dzień (12 lipca) na zgłoszenie się mają kandydaci ubiegający się o miejsce na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Z kolei do 17 lipca na chętnych czeka Politechnika Bydgoska.

Na bydgoskim UKW zgłoszeń na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie jest niemal o tysiąc więcej.

- Mamy dokładnie 4921 zgłoszeń - mówi Sebastian Nowak, rzecznik uczelni. - Jeśli chodzi o kierunki najbardziej popularne, to prym wiedzie niezmiennie psychologia. W tym roku zapisało się na nią prawie 900 osób.



A to oznacza sześć osób na jedno miejsce. Wśród pozostałych kierunków, które cieszą się popularnością jest filologia angielska, prawo, kryminologia oraz informatyka. W sumie na UKW w na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich czeka prawie 2500 miejsc.



5500 miejsc przygotowano na toruńskim UMK, tymczasem zgłoszeń jest już ponad 18 tysięcy - mówi Ewa Walusiak - Bednarek z biura prasowego uczelni.



- Nasze ulubione przez maturzystów kierunki od lat pozostają takie same. To przede wszystkim kierunek lekarski, gdzie na jedno miejsce ubiega się prawie 20 osób, filologia angielska - 11 kandydatów na jedno miejsce, japonistyka, biotechnologia medyczna.



Na Politechnice bydgoskiej zapisy kandydatów trwają do 17 lipca, ale już wiadomo, że największą popularnością cieszy się informatyka stosowana, zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt. To kierunkowe hity od lat. W tym roku uczelnia przygotowała prawie 1900 miejsc.