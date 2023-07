Niemieccy mennonici przywieźli do Wielkiej Nieszawki ziarno legendarnej pszenicy [zdjęcia]

2023-07-12, 18:12 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

Do Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce trafiły ziarna owianej legendą pszenicy, która związana jest z historią mennonitów, zamieszkujących niegdyś nadwiślańskie tereny. Dar przywieźli członkowie mennonickiej społeczności z Niemiec.

Czerwona pszenica dotarła do Wielkiej Nieszawki z inicjatywy dr Michała Targowskiego z Wydziału Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu.



– Odmiana Red Turkey Wheat to najbardziej mennonickie ze wszystkich zbóż, ważne dla ich tożsamości i migracji – podkreśla dr Michała Targowski z Wydziału Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu. – Czerwona turecka pszenica to jest odmiana, którą mennonici przenieśli ze sobą ze stepów czarnomorskich, z rejonów dzisiejszej Ukrainy i Rosji, do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na prerię. Okazało się, że ta pszenica sprawdza się w tych warunkach amerykańskich i to pozwoliło im rozwinąć bardzo dużą kulturę rolną. Dla nas ważne jest to, że ci amerykańscy mennonici byli potomkami mennonitów, którzy żyli tu, w naszym regionie. Otrzymując to zboże zamykamy takie koło migracji mennonitów, koło migracji zboża, więc jest to bardzo symboliczny moment.



Wysiew czerwonej pszenicy na terenie Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce odbędzie się w październiku.



