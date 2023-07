Systematycznie okradała markety z… kawy i chemii. 24-latka z Torunia odpowie przed sądem

Kradzież produktów o wartości ok. 500 złotych przez nieznaną kobietę zgłosił policjantom pracownik jednego z marketów na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Kryminalni ustalili jej dane i zatrzymali ją na terenie Torunia. Okazało się, że 24-latka ma na koncie znacznie więcej przestępstw. – Kobieta noc spędziła w policyjnym areszcie. Następnego dnia skrupulatna analiza zabezpieczonych w sprawie dowodów pozwoliła na przedstawienie jej aż 52 zarzutów kradzieży z jednej sieci sklepów znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i jednego zarzutu kradzieży z tej samej sieci sklepów na terenie województwa mazowieckiego – informuje asp. Justyna Skrobiszewska z KPP w Golubiu-Dobrzyniu. – Do przestępstw dochodziło w okresie od maja do lipca 2023 roku. Jak ustalili kryminalni, skradzione rzeczy mieszkanka Torunia, sprzedawała przypadkowo napotkanym osobom. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Straty, jakie poniosły wszystkie sklepy, oszacowano na ponad 26 tys. złotych – dodaje. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec kobiety policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego i zakazu kraju. Kobieta odpowie przed sądem.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.