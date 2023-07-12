Тестовий пробіг, автівка для чотириногих поліцейських, мурал Коперника

2023-07-12, 12:01 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Рейси стартують 1 вересня. Однак перед тим, як трамвай почне возити пасажирів, все має бути ретельно перевірено/ фото: Anna Andrzejewska, MZK w Toruniu

Трамваї виконали тестовий пробіг вулицями Торунського Яра. Регулярні рейси у вересні. Пам’ятник, лавка, а тепер мурал. Ґрудзьондз вшановує пам’ять

Миколи Коперника.

Розпочато технічне обслуговування нової трамвайної лінії в Торуні. Це найбільша інвестиція в Торунь за останні роки на майже 220 мільйонів злотих. Новий маршрут пролягатиме з центру Торуня вздовж Szosa Chełmińska, вул. Długa, Legionów, Polna, Ugory до нової петлі, яка будується на вул. Гевеліуша в ЖК Яр. У кількох місцях ще тривають завершальні роботи та здача. Рейси стартують 1 вересня. Однак перед тим, як трамвай почне возити пасажирів, все має бути ретельно перевірено.



Спеціально обладнаний автомобіль для перевезення поліцейських собак отримав райвідділ міліції у Липно. Службові собаки довго чекали на новий транспорт. Експрес Renault van Extra доставить чотириногих на місце розшуку злочинців. У зв’язку з тим, що автомобіль призначений для перевезення поліцейських собак, його додатково оснастили спеціалізованими елементами



Фігура Миколи Коперника незабаром з’явиться на стіні одного з багатоквартирних будинків на вулиці Старій у Ґрудзьондзі. Мурал має нагадувати про зв’язки великого польського вченого з Ґрудзьондзом, а також має стати туристичною атракцією. У місті вже є пам’ятник Копернику, лавка, а тепер буде створено мурал, присвячений йому.