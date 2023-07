Śmiertelny wypadek na placu Weyssenhoffa. Operator koparki usłyszał zarzuty

2023-07-12, 10:25 Monika Siwak/Redakcja

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (10 lipca) na placu Weyssenhoffa, gdzie powstaje zbiornik retencyjny/fot. KMP w Bydgoszczy

Za nieumyślne spowodowanie śmierci i prowadzenie w stanie nietrzeźwości odpowie 36-letni operator koparki z budowy na bydgoskim placu Weyssenhoffa. W poniedziałek (10 lipca) rano zginął tam 52-letni mężczyzna.

– Postawiliśmy zarzuty operatorowi koparki, Sebastianowi G., dwa zarzuty: jeden to to, że na placu budowy nieumyślnie spowodował śmierć jednego z pracowników, w ten sposób, że wykonując podczas prac manewr koparką, nie zachowując przy tym należytej ostrożności, dopuścił do upadku metolowej płyty, która przygniotła pokrzywdzonego, doprowadziła do jego zgonu – mówi szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Północ Dariusz Bebyn.



Drugi zarzut dotyczy prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. – Odjechał z miejsca tej budowy. Motywem był szok po tym zdarzeniu – wskazuje prokurator.



Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.



Poza prokuraturą postępowanie w tej sprawie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy. Więcej na ten temat TUTAJ.