Meteorolodzy prognozują burze z gradem! Jest ostrzeżenie IMGW dla regionu

2023-07-12, 10:10 Redakcja

W środę (12 lipca) w województwie mogą wystąpić burz, deszcz i silne porywy wiatru/fot. ilustracyjna, Pixabay

W środę (12 lipca) spodziewane są burze, opady deszczu, a miejscami gradu, i silne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Do 16.00 opady deszczu (25 mm), miejscami gradu, wiatr w porywach osiągający prędkość 80 km/h mogą wystąpić w powiatach mogileńskim, nakielskim, sępoleńskim i żnińskim.



Natomiast od godz. 11.00 do 22.00 burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, a miejscami grad, prognozowane są dla powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, świeckiego, Torunia, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, Włocławka, włocławskiego.



Prawdopodobieństwo prognozy oszacowano na 80 procent.