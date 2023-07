Czy odpowiednio dbamy o bezpieczeństwo dzieci na roli? Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną ankietę

2023-07-11, 22:10 Monika Siwak/Redakcja

Jak uchronić dziecko przed utratą zdrowia i życia we własnym gospodarstwie – przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. W ramach kampanii „Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym” dostępny jest wykaz czynności, których nie wolno powierzać osobom poniżej 16 roku życia.

Co roku dochodzi do wypadków na wsi. Państwowa Inspekcja Pracy proponuje, żeby na stronie www.bhpwrolnictwie.pl sprawdzić czy odpowiednio wykonujemy obowiązek dbania o bezpieczeństwo synów i córek. Na stronie znajduje się lista 19 kontrolnych pytań. M.in. o to, czy dzieci mają zapewnioną opiekę w czasie wzmożonych prac polowych, czy dorośli zabierają kluczyki ze stacyjki ciągnika, czy podczas wyjazdu osoby z gospodarstwa sprawdzają, czy nie ma w pobliżu najmłodszych.



Nie brakuje pytań o maszyny i bele siana, czy są ustawione stabilnie, by nie upadły na dziecko. W razie odpowiedzi przeczącej to znak, że coś trzeba zmienić, aby nie doszło do tragedii. Inspektorzy w filmikach przypominają, czego nie wolno robić osobom, które mają mniej niż 16 lat.



Do takich czynności należy: samodzielne obsługiwanie maszyn rolniczych i kierowanie ciągnikiem. Dzieci nie mogą również rozsiewać nawozów sztucznych i stosować środków ochrony roślin. Zabronione jest także obsługiwanie pilarek, pomaganie przy żniwach i prace związane z dźwiganiem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów, a to nie wszystkie punkty. Szczegóły znajdują się na stronie bhpwrolnictwie.pl.



Jak podkreśla Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, rolą rodziców jest zapewnienie oddzielnego miejsca do zabawy i edukowanie jak mogą bezpiecznie pomagać. Szefowa Inspekcji przypomina osobom, które przyjęły pod swój dach ukraińskie dzieci, że trzeba zadbać także o ich bezpieczeństwo, bo nowe otoczenie zwiększa ciekawość.