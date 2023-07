Czy portal „Bydgoszcz Informuje” reklamował alkohol? Radni PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury

2023-07-11, 17:07 Tatiana Adonis/Redakcja

Bydgoscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się wyjaśnień ze stron prezydenta Bydgoszczy w sprawie zdjęć opublikowanych na portalu Bydgoszcz Informuje/Fot: Tatiana Adonis

Działacze Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli też, że będą domagać się wyjaśnień od prezydenta miasta. Chodzi o publikację na prowadzonym przez Urząd Miasta portalu „Bydgoszcz Informuje”.

O tym, że na stronie miejskiego biuletynu znajdują się zdjęcia wysokoprocentowych trunków poinformował Jarosława Wenderlicha jeden z mieszkańców.



Chodziło o artykuł z 4 stycznia 2023 roku. Radny postanowił to sprawdzić, poprosił też o opinię na temat publikacji Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. – Odpowiedź, która nadeszła jest jednoznaczna – mówił Jarosław Wenderlich. Okazuje się, że możemy mieć do czynienia z nielegalną reklamą napojów alkoholowych.



– W mojej ocenie to jest skandal. Jeżeli media komunalne prezentują alkohol, co może być społecznie szkodliwe. Prokuratura Okręgowa została poinformowana o sprawie. Wystąpimy także do Prezydenta Bydgoszczy z interpelacją. Zadamy pytania, kto zdecydował o publikacji zdjęć przedstawiających butelki z wysokoprocentowym alkoholem? Kto był pomysłodawcą artykułu? Jest to sprawa bulwersująca, w naszej ocenie wymaga ona niezwłocznego wyjaśnienia – dodał Wenderlich.



– Miejski biuletyn powinien informować o wydarzeniach kulturalnych czy działaniach inwestycyjnych miasta, a nie promować alkohol – powiedział radny Wojciech Bartoszek.



– Ten artykuł reklamuje określony lokal, wskazuje też na pewną formę zachowań. Mamy tam dwa zdjęcia, które wyraźnie pokazują napoje alkoholowe, co jest sprzeczne z jakimkolwiek przepisami związanymi z reklamą alkoholu. Jako wieloletni nauczyciel, ale też dyrektor instytucji i kultury zdecydowanie sprzeciwiam się tego typu zachowaniom. Gazeta, która jest wydawana za publiczne pieniądze, nie powinna promować tego typu form działalności – podkreślał Wojciech Bartoszek.



O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli bydgoskiego Urzędu Miasta. Zastępca prezydenta Bydgoszczy, Michał Sztybel w przesłanym do nas oświadczeniu zwraca uwagę, że minister polskiego rządu zajmuje się dwoma, spośród około 10 tysięcy zdjęć publikowanych na portalu Bydgoszcz Informuje.