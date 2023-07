Wysiłek fizyczny receptą na długowieczność? Medaliści HMŚ Masters spotkali się z marszałkiem

2023-07-11, 16:14 Michał Zaręba/Redakcja

Sportowcy zgodnie podkreślają, że treningi pozwalają czerpać im radość z życia/fot: Michał Zaręba

29 medali, w tym 11 złotych, zdobyli sportowcy z naszego regionu na rozgrywkowych w Toruniu Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters (powyżej 35. roku życia). Z medalistami i organizatorami spotkał się marszałek Piotr Całbecki.

– Gratuluję medalistom i dziękuję wszystkim uczestnikom – powiedział Piotr Całbecki.



– Po raz pierwszy w historii zwyciężyliśmy w klasyfikacji medalowej, zdobyliśmy 202 medale. Wyprzedziliśmy Niemców i Amerykanów. Startowałem w czterech konkurencjach, a w trzech zdobyłem złoty medal: w pchnięciu kulą, rzucie ciężarkiem i rzucie młotem. Byłem mało gościnny – zaznaczył Wacław Frankowski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters.



Maria Gąsowska z Włocławka podkreśliła, że trening daje jej energii na co dzień. – Startowałam w kategorii 75 plus. Wywalczyłam srebrny medal w biegu na 200 metrów. To mi bardzo dużo daje, bo jak ja pójdę na trening i dwie godziny jesteśmy na stadionie, to wracając do domu, jestem „luźna” i chce mi się żyć.



– Przymierzam się do rozpoczęcia biegu dookoła świata i to realizuję. Bieganie mi zapewni życie na 120 lat – podkreślił 86-letni Władysław Anders z Bydgoszczy.



Zawody rozgrywane były na przełomie marca i kwietnia. Szczegółowa klasyfikacja medalowa znajduje się pod tym linkiem.