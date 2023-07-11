Річниця Волинської трагедії, на будівництві загинув чоловік, будова доріг

2023-07-11, 12:38  Paweł Podkopaiev
В області вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії. 80 років тому, 11 і 12 липня 1943 року українські націоналісти здійснили скоординований наступ на близько 150 сіл Волині, населених поляками. Це була кульмінація хвилі нападів, що точилася з початку 1943 року, внаслідок якої на Волині та Східній Галичині загинуло близько 100 тис. осіб/фото: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy, Facebook

В області вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії. 80 років тому, 11 і 12 липня 1943 року українські націоналісти здійснили скоординований наступ на близько 150 сіл Волині, населених поляками. Це була кульмінація хвилі нападів, що точилася з початку 1943 року, внаслідок якої на Волині та Східній Галичині загинуло близько 100 тис. осіб/фото: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy, Facebook

Нещасний випадок на будівництві у Бидгощі, загинув 52-річний працівник, 80-річчя трагедії на Волині.

Поліція з’ясовує обставини нещасного випадку, який стався на будівельному майданчику в центрі Бидгощі. Один із співробітників загинув, у справі затримали екскаваторника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Інцидент стався на площі Вайзенгофа, де ведуться роботи з реконструкції системи дощової каналізації.

В області вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії. 80 років тому, 11 і 12 липня 1943 року українські націоналісти здійснили скоординований наступ на близько 150 сіл Волині, населених поляками. Це була кульмінація хвилі нападів, що точилася з початку 1943 року, внаслідок якої на Волині та Східній Галичині загинуло близько 100 тис. осіб. Сьогодні у Бидгощі відбулося покладання квітів до Волинського хреста на честь замордованих поляків, а перед будівлею Бидгоського відділення Інституту національної пам’яті представлено виставку «Сусідська кров».

У Влоцлавку триває літній наступ дорожників. Ремонтують аж десять вулиць. Труднощів можна очікувати на вулицях: Липновська, Шопена, Каліска, Стодольна та Рея. Плануються роботи в інших місцях. Подробиці на сайті Управління міської дорожньої інфраструктури та транспорту у Влоцлавку.

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