Pożar w garażu. Powodem mogły być prace spawalnicze prowadzone w kanale

2023-07-10, 20:40 Redakcja

W miejscowości Czyżewo, powiat Rypiński, w trakcie prac w gospodarstwie rolnym doszło do poważnego w skutkach wypadku. Mężczyzna w wieku 41 lat, w wyniku wybuchu zbiornika z paliwem uległ bardzo poważnym poparzeniom obejmującym 70 - 80 procent całego ciała/fot. „Ratownictwo Medyczne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"/Facebook W miejscowości Czyżewo, powiat Rypiński, w trakcie prac w gospodarstwie rolnym doszło do poważnego w skutkach wypadku. Mężczyzna w wieku 41 lat, w wyniku wybuchu zbiornika z paliwem uległ bardzo poważnym poparzeniom obejmującym 70 - 80 procent całego ciała/fot. „Ratownictwo Medyczne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego"/Facebook 359458234 811369733855335 8083891710564964531 n

Znamy okoliczności wybuchu pożaru w Czyżewie niedaleko Rypina. Płonął stojący w garażu samochód. Jak informują strażacy, w tym czasie w kanale trwały prace spawalnicze, więc źródłem ognia mogła być iskra od spawarki.

W miejscowości Czyżewo, powiat Rypiński, w trakcie prac w gospodarstwie rolnym doszło do poważnego w skutkach wypadku - zawiadamia w mediach społecznościowych portal „Ratownictwo Medyczne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego". Mężczyzna w wieku 41 lat, w wyniku wybuchu zbiornika z paliwem uległ bardzo poważnym poparzeniom obejmującym 70 - 80 procent całego ciała. Na miejsce wysłano ambulans „S" z Golubia-Dobrzynia. Załoga ZRM S zabezpieczyła poszkodowanego mężczyznę i przekazała go załodze HEMS (Ratownik 18) z Płocka. Drogą powietrzną mężczyzna trafił na lotnisko w Warszawie i tam od razu trafił do samolotu medycznego, który przetransportował go do Gryfic - ośrodka specjalizującego się w leczeniu oparzeń.

Na miejscu wypadku pracował ZRM S Golub-Dobrzyń, Ratownik 18, straż pożarna i policja.