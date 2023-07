Ze skradzionym telewizorem pod pachą. Bezwstydny złodziej wcale się nie ukrywał

2023-07-10, 20:00 Redakcja

Zarzut kradzieży z włamaniem usłyszał 35-letni mieszkaniec Koronowa, którego łupem padł telewizor. Mężczyzna został zatrzymany chwilę po przestępstwie, gdy szedł z odbiornikiem przez miasto. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które otrzymał dyżurny komisariatu w Koronowie. Wynikało z niego, że mieszkanka ulicy Dworcowej widziała, jak mężczyzna zbiega po klatce schodowej z telewizorem, a wcześniej prawdopodobnie włamał się do jednego z mieszkań i ukradł odbiornik.



Informacja ta trafiła do patroli, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy. W tym czasie kryminalni z koronowskiego komisariatu sprawdzili miejski monitoring. Jak się okazało 35-latek szedł przez miasto z łupem. Chwilę później mężczyzna został zatrzymany przez patrol, a telewizor odzyskany. Mieszkaniec Koronowa trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Mężczyzna swym działaniem spowodował łączne straty w wysokości 600 złotych.



Za tego typu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.