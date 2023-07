Zmiany na stacji Bydgoszcz Zachód. Pasażerowie długo na ten remont czekali

2023-07-10, 18:49 Redakcja

Perony na przystanku Bydgoszcz Zachód/fot. Przemysław Zieliński/PKP PLK

Wygodniejsze perony na przystanku Bydgoszcz Zachód zachęcą do podróży koleją w kierunku Nakła nad Notecią, Piły oraz do centrum miasta. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie i przebudowę peronów. Zadanie jest finansowane ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą Gór-Tor sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych na przystanku Bydgoszcz Zachód (linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła Główna). Koszt zadania wyniesie 4,5 mln zł netto.



Przebudowane dwa perony na przystanku będą wyższe, dzięki czemu podróżni łatwiej wsiądą do pociągów odjeżdżających w kierunku centrum miasta oraz Nakła nad Notecią i Piły. Zamontowane zostaną nowe wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Będzie energooszczędne oświetlenie oraz gabloty informacyjne i czytelne oznakowanie. Wygodne dojścia do przystanku ułatwią dostęp na perony osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zapewnione będą również stojaki rowerowe.



Środki na inwestycję pochodzą z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Zakończenie prac planuje się do końca września 2024 r.



Celem programu o łącznej wartości 1 mld zł jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.



Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ramach Programu zmodernizowano już przystanek Grzybno. Zbudowane zostaną także m.in. nowe przystanki Grudziądz Śródmieście (Centrum), Grudziądz Tuszewo, Grudziądz Rządz, Tuchola Rudzki Most oraz przebudowane zostanie przejście podziemne na stacji Nakło nad Notecią. Na wymienione lokalizacje podpisano umowy na przygotowanie dokumentacji projektowych oraz realizację prac budowlanych. Na budowę nowego przystanku w Trzeciewnicy prowadzone jest postępowanie przetargowe.



W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej 107.