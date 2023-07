Na co dzień ciężko pracują, raz w roku świętują. Służba Więzienna doceniona w Koronowie [wideo, zdjęcia]

2023-07-10, 16:39 Monika Siwak/Redakcja

Na rynku w Koronowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Służby Więziennej/fot. Monika Siwak

Trzecia co do wielkości służba mundurowa 10 lipca ma swój dzień. Na rynku w Koronowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Służby Więziennej. Odznaczaniu zasłużonych strażników towarzyszyły atrakcje dla mieszkańców.

Chorąży Daria Dąbek otrzymała order patrona więziennictwa św. Pawła Apostoła, który wręczony został po raz pierwszy w dzień patrona pracowników służby więziennej. Na rynku w Koronowie wręczono też 53 odznaki ministra sprawiedliwości za zasługi dla więziennictwa, 26 osób z okręgu bydgoskiego dostało krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta.



– Na co dzień pracownicy więziennictwa pełnią trudną służbę chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, a także poddając ich procesowi resocjalizacji – mówi kpt. Agnieszka Wollmann, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy. – Proces resocjalizacji w zasadzie przebiega od samego początku, kiedy tylko osadzony przekracza mury nasze jednostki. Wtedy poznajemy każdego osadzonego, zbieramy opinie, a także wywiady: pytamy jak zachowywał się w środowisku wolnościowym i pracujemy nad jego deficytami, aby móc wypuścić go do społeczeństwa zresocjalizowanego. Podkreślamy wolę współdziałania. Posiadamy środki i metody, które oferujemy osadzonym. To od nich zależy, czy będą chcieli z nich skorzystać. Każdy wychowawca to pedagog, który określa właściwą drogę postępowania ze skazanym. Praca, którą im proponujemy niekiedy jest tą pierwszą uczciwą pracą w życiu, którą wykonują. (...).



Wojewódzkim obchodom Święta Służby Więziennej towarzyszył piknik, podczas którego funkcjonariusze przypominali o naborze do służby więziennej, prezentowali rządowy program praca dla więźniów oraz pokazywali sprzęt wykorzystywany w codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności. Zakład Karny w Inowrocławiu przedstawił swój Dział Nadzoru Elektronicznego.



W 17 zakładach karnych i aresztach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy służbę pełni 2906 funkcjonariuszy, 215 pracowników cywilnych oraz 42 pracowników pedagogicznych. Poseł Piotr Król podkreślał, że więziennicy z naszego regionu najlepiej w kraju realizują program pracy dla więźniów.



Szczegóły w relacji Moniki Siwak: