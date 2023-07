Z zacumowanej rybackiej łodzi wyciekało paliwo. Służby oczyściły Wisłę w Grudziądzu

2023-07-10, 16:00 Redakcja

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Toruniu dostali sygnał o wycieku substancji ropopochodnej do Wisły w Grudziądzu. Na rzece powstała plama o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Trop wiódł do rybackiej łodzi.

Na miejscu zdarzenia obecni byli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, Straż Rybacka oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Ustalono, że 8 lipca doszło do wycieku substancji ropopochodnych do Wisły. Substancja pochodziła z łodzi rybackiej należącej do osoby fizycznej, zacumowanej na wysokości ul. Kalinkowej w Grudziądzu. Zanieczyszczenie objęło powierzchnię około 20 metrów kwadratowych. Na wodzie rozłożony został rękaw ograniczający rozprzestrzenianie się substancji. Zastosowano także środek do usuwania zanieczyszczeń. Łódź została wyciągnięta na brzeg. Ustalono, że nie wycieka już niej żadna substancja ropopochodna.