Z pomnika na korytarz akademika! Finał konkursu na mural z Mikołajem Kopernikiem

2023-07-10, 17:00 Michał Zaręba/Redakcja

Znamy zwycięskie projekty murali konkursu pt. „Mikołaj Kopernik – buntownik z wyboru". Prace ozdobią korytarz kamienicy przy ulicy Mickiewicza 124 w Toruniu, gdzie powstaje prywatny akademik. Projekt wpisuje się w obchody 550. rocznicy urodzin polskiego astronoma.

– Bardzo się cieszymy, że są tak różne formy promocji Mikołaja Kopernika, że pokazujemy go także w odsłonie artystycznej, takiej bardzo nowoczesnej – mówi prof. Joanna Kucharzewska, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK, przewodnicząca jury.

– Artyści starali się pokazać Mikołaja Kopernika w różnych konwencjach, inspirować się jego działalnością.



– Zazwyczaj, przez lata to raczej ja wysyłałem prace na konkurs, i wiem, jaki w tego rodzaju konkursach jest rozstrzał stylistyczny – mówi Andrzej Poprostu, zastępca przewodniczącej jury. - Byłem zaskoczony bardzo dużą różnorodnością: od rzeczy bardzo wyrafinowanych, po bardzo prymitywne, których jestem fanem. Wydaje mi się, że wybraliśmy bardzo ciekawe prace, i że to będzie fajny korytarz.



– Cieszy nas zaangażowanie ze strony studentów, bo zaangażowanie jest dzisiaj na pewno kluczem do sukcesu młodych ludzi. Możliwe, że mamy w kręgu naszych uczestników konkursu jakiegoś nowego artystę i konkurenta dla pana Andrzeja – powiedział Tomasz Laskowski, prezes Inside Park.



Do konkursu uczestnicy zgłosili ponad 50 prac. Zwycięskie murale w kamienicy będzie można zobaczyć we wrześniu.





prof. Joanna Kucharzewska, dziekanka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, przewodnicząca jury

Andrzej Poprostu, ilustrator, muralista, zastępca przewodniczącej jury

Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

Monika Dejnecka, specjalistka ds. promocji Centrum Kultury Dwór Artusa

5000 zł - nagroda Rektora UMK JM prof. Andrzeja Sokali

Macbook – nagroda Inside Parku

indywidualna wystawa w CK Dwór Artusa

nagroda specjalna Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

voucher 3000 zł do zrealizowania u Sponsora konkursu, firmy Ekspert Snu

4 pary bezprzewodowych słuchawek od Sponsora konkursu, firmy Rebel Electro