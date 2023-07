Handlowali lekami psychotropowymi i nielegalnie pozyskiwali recepty przez teleporady

Służby zatrzymały pięć osób podejrzanych o handel lekami psychotropowymi i nielegalne pozyskanie leków/Fot. PAP/Grzegorz Michałowsk

Pięć osób usłyszało zarzuty w związku z nielegalnym procederem pozyskiwania recept i handlem lekami psychotropowymi w Internecie. Dwie z nich zostały przez sąd aresztowane na trzy miesiące – poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

Postępowanie prowadzą prokuratorzy z Działu do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Sprawa dotyczy nieuprawnionego pozyskiwania, z wykorzystaniem podrobionej dokumentacji medycznej oraz nielegalnie przetwarzanych danych osobowych pacjentów, recept na leki psychotropowe i opioidy, a następnie ich sprzedaży z wykorzystaniem kanałów i komunikatorów internetowych.



Ustalono, że sprawcy wykorzystywali do nielegalnego handlu lekami zakupione w Internecie dane osobowe, pochodzące między innymi z wycieków danych, w tym skany dowodów osobistych, a także personalia tzw. słupów.



Korzystając z popularnych portali świadczących teleporady lekarskie umawiali się na wizyty online z lekarzami, którym - w czasie internetowej konsultacji - przedstawiali podrobioną dokumentację medyczną i nieprawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia rzekomego pacjenta, w celu uzyskania recept na leki psychotropowe i opioidy.



Zabezpieczono nagrania z aptek

Wyłudzone w ten sposób recepty realizowane były w aptekach na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, zaś zakupione leki były oferowane do sprzedaży na zamkniętych grupach i kanałach tematycznych forów i komunikatorów internetowych.



Prowadzona przez sprawców „apteka internetowa” posiadała w stałej ofercie kilkanaście preparatów, w tym: przeciwbólowe leki narkotyczne, leki psychotropowe z grupy benzodiazepin, leki nasenne i uspokajające oraz środki odurzające oparte na THC, a także nowe substancje psychoaktywne (tzw. dopalacze – m.in. 3-CMC).



W toku postępowania uzyskano i przeanalizowano obszerną dokumentację z elektronicznych rejestrów recept i pacjentów, zabezpieczono liczne dane teleinformatyczne, wykazy logowań internetowych i połączeń telefonicznych.



Zabezpieczono nagrania z monitoringu kilkudziesięciu aptek na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Pozyskano również treści z zamkniętych grup i kanałów wymiany informacji, gdzie oferowano do sprzedaży nielegalne środki.



Na podstawie analizy zebranych dowodów cyfrowych wytypowano osoby mające związek z nielegalnym procederem pozyskiwania recept i zajmujące się handlem lekami psychotropowymi w Internecie.



Tymczasowy areszt dla dwóch podejrzanych

Na przełomie czerwca i lipca policjanci, działając na polecenie prokuratury, zatrzymali pięć osób, przeprowadzając jednocześnie przeszukania w miejscach ich zamieszkania. Zabezpieczono ponad 1,5 tys. tabletek z grupy leków psychotropowych i opioidowych leków przeciwbólowych, a ponadto 270 g substancji psychoaktywnych (3-CMC), ponad 1,5 kg amfetaminy, ok. 0,5 kg suszu marihuany oraz produkty zawierające w swym składzie THC, w tym ciastka i nalewki z marihuaną.



Zabezpieczono również kilkadziesiąt kart SIM zarejestrowanych na dane tzw. słupów, dokumenty tożsamości innych osób, kilkanaście telefonów, liczne nośniki danych, karty płatnicze i karty portfeli wirtualnych, a także gotówkę.



Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty popełnienia m.in. przestępstw określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i Kodeksie Karnym dotyczących posiadania i udzielenia środków odurzających oraz poświadczenia nieprawdy.



Wobec dwóch podejrzanych, pełniących wiodące role w procederze, prokurator skierował wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, po ocenie zebranego materiału dowodowego i wyjaśnień podejrzanych, aresztował obie osoby na trzy miesiące.