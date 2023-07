Jak zadbać o bezpieczeństwo nad wodą? Warto zajrzeć do Serwisu Kąpieliskowego

Trzecia co do wielkości służba mundurowa 10 lipca ma swój dzień. Na rynku w Koronowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Służby Więziennej. Odznaczaniu… Czytaj dalej »

Główny Inspektorat Sanitarny od lat prowadzi Serwis Kąpieliskowy. Warto tam zaglądać i zapoznać się z informacjami na temat jakości wody. Ta w kujawsko-pomorskim na razie jest bez zarzutu. W naszym regionie oficjalnie funkcjonuje 37 kąpielisk, wkrótce dołączy kolejne – nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim. – Przed otwarciem takiego kąpieliska, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobierają próbki wody i badają ją. Jeśli wyniki są pozytywne, takie kąpielisko jest otwarte – wyjaśnił Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Z kolei już po otwarciu badania wody są organizowane co trzy tygodnie. – Są to tak zwane kontrole z harmonogramu, ale oczywiście jeśli jakiś uczestnik kąpieliska, czy organizator zauważy, że tą wodą coś się dzieje i odnotuje niepokojące sygnały. W końcu ludzie, którzy relaksują się nad takim kąpielisku, mogą sami zadzwonić do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i zgłosić taki problem – dodał Betański. Wówczas zostaną wykonane dodatkowe badania. Jeśli wszystko będzie dobrze, nie ma problemu. W innym razie zostanie wprowadzony zakaz kąpieli. Jeśli chcemy czuć się bezpiecznie nad wodą i nie martwić się o zdrowie, wybierajmy kąpieliska, znajdujące się w serwisie. Wtedy będziemy mieć pewność, że są systematycznie kontrolowane. Chcąc je sprawdzić, wystarczy wejść na stronę Serwisu Kąpieliskowego .

