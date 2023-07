Policjanci z Sępólna Krajeńskiego uratowali życie mężczyźnie w drodze do pracy

2023-07-10, 13:32 Redakcja

Policjantom udało się uratować starszego mężczyznę, który stracił przytomność i upadł na jezdnię/fot. ilustracyjna, Pixabay

Dwaj funkcjonariusze sępoleńskiej „drogówki” w trakcie dojazdu do pracy zauważyli mężczyznę, który idąc poboczem jezdni, nagle upadł, tracąc przytomność. Policjanci natychmiast zatrzymali samochód i udzieli mu pomocy przedmedycznej.

W czwartkowy poranek (6 lipca), około godziny 8:30, funkcjonariusze mieszkający na co dzień w Tucholi, jechali właśnie na służbę, gdy w pewnym momencie na drodze wojewódzkiej 241 przed miejscowością Mały Mędromierz zauważyli starszego mężczyznę, który osunął się na nogach i upadł na jezdnię.



Młodszy aspirant Dawid Błaszkowski oraz młodszy aspirant Adam Kłodziński, nie zastanawiając się ani chwili, zatrzymali swoje auto. Gdy mundurowi podbiegli do mężczyzny okazało się, że trzeba jak najszybciej udzielić pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, ponieważ ustały jego funkcje życiowe.



Natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w międzyczasie wzywając na miejsce pogotowie ratunkowe. Po około 15 minutach naprzemiennie prowadzona przez policjantów i ratowników medycznych resuscytacja sprawiła, że mężczyzna odzyskał przytomność, a następnie trafił do pobliskiego szpitala.