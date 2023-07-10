Чергові зміни в русі транспорту, нові помешкання в Торуні, Дім Самопомічі

2023-07-10, 12:31 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Нагадаємо, що роботи та зміни у цьому місці пов’язані з будівництвом мостів через річку Брда/fot. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Facebook

Відсьогодні зміни в русі транспорту у Бидгощі. Машини повертаються на вул Łęczyckа. ТСБ побудує в Торуні нові помешкання.

Розпочато черговий етап робіт на вулиці Фордоньській у Бидгощі. Рух транспорту переміщено на північну проїжджу частину вул. Фордонської, а на ділянці від вул. Балтицької до вул. Фабричної рух буде двонаправленим. Підрядник розпочинає демонтаж дороги з боку річки. На вул. Łęczycka також змінюється розташування автобусних зупинок. Нагадаємо, що роботи та зміни у цьому місці пов’язані з будівництвом мостів через річку Брда. Зміни очікуються також і в іншому районі міста, у Флісах. Відсьогодні вулиця Броніковського закрита для руху. Маршрут 77 скеровано на вул. Флісацька. Подробиці на сайті Управління Доріг.



До 2026 року в ЖК Pod Dębową Górą у Торуні має бути побудовано понад 200 помешкань. Місто підписало угоду з Торунським Товариством Соціального Будівництва. Реалізація запланована на 2024-2026 роки. У майбутньому в околицях нового ЖК будуть побудовані дороги, включно з новоспроєктованою вулицею Стефана Баторія та дорогою житлового масиву, яка з’єднає цю частину Торуня з вулицею Ґрудзьондзка. Вартість будівництва становить понад 96 мільйонів злотих.



У Могильному відкрили Осередковий Дім Самопомічі. Допомогу можуть отримати 50 осіб з розладами та дисфункціями. У закладі є побутова та комп’ютерна майстерні, лабораторія, арт-терапія, агро- та кулінарна майстерня. Заклад працює п'ять днів на тиждень. Його будівництво коштувало понад 6 мільйонів злотих.