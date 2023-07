Podpisana umowa na przebudowę drogi w Rzęczkowie. Trasa w Barcinie również doczeka się remontu

2023-07-10, 11:25 Michał Zaręba/Redakcja

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na przebudowę drogi, a kolejna trasa również doczeka się „nowego oblicza”/fot: Michał Zaręba

Jeszcze w tym roku zostanie przebudowany trzykilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 546 z Rzęczkowa do Łążyna. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę z wykonawcą, który za kontrakt dostanie ponad pięć milionów złotych.

– Przede wszystkim poprawi to przepustowość i bezpieczeństwo. Inwestycja będzie ładnie łączyła gminę Zławieś Wielka z gminą Łubianka. Oczywiście zostanie tam jeszcze kawałeczek do zrobienia, ale to też znajduje się w dalszych planach. W ten sposób odciążymy trasę numer 91 w połączeniu z drogą numer 80 – mówił Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka.



Już w lipcu rozpocznie się przebudowa trasy nr 254 na odcinku Barcin – Łabiszyn. – To długo oczekiwana inwestycja – powiedział Przemysław Dąbrowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. – Tak naprawdę cały odcinek Brzoza – Barcin podzieliśmy na dwa etapy i jeden wykonawca już wykonuje bardzo mocno zaawansowane prace do Łabiszyna, 28 czerwca otrzymaliśmy pozwolenie na budowę następnego odcinka, czyli od Łabiszyna do Barcina. W ciągu miesiąca wyjdziemy na budowę i będziemy go przebudowywać, już w najwyższym standardzie, wraz z chodnikami, z różnymi elementami poprawiającymi bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. To jest dla nas najważniejsze, będzie przebudowany ponad 22-kilometrowy odcinek – dodał.



Więcej w relacji Michała Zaręby.



Koszt całej inwestycji, z wykupem gruntów, to 48 milionów złotych.