Narkotyki w tabletkach, susz i waga elektroniczna: zatrzymano 22-latka z Rypina

2023-07-10, 10:41 Redakcja

22-latek z Rypina został zatrzymamy za posiadanie amfetaminy i marihuany/fot: KPP w Rypinie

Policjanci zatrzymali 22-latka z Rypina, który w swoim mieszkaniu posiadał znaczną ilość narkotyków. Mężczyzna już usłyszał zarzut. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W piątek (7 lipca) funkcjonariusze pojechali do mieszkania 22-latka z Rypina, który według ich ustaleń miał posiadać niedozwolone substancje.



Na miejscu przeszukali pomieszczenia zajmowane przez mężczyznę. Policjanci znaleźli worek z białą substancją, susz roślinny, tabletki oraz wagę elektroniczną. Wstępne testy potwierdziły, że zabezpieczone przez policjantów środki to amfetamina w ilości ponad 170 gramów oraz porcja marihuany.



Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. W toku prowadzonego śledztwa policjanci sprawdzą skład zabezpieczonych tabletek, które trafią do laboratorium kryminalistycznego i w przypadku potwierdzenia, że są to również narkotyki, przedstawiony zarzut karny zostanie uzupełniony o te środki.



Decyzją prokuratora 22-latek został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.