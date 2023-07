„Nowalijki – samo zdrowie”! Kulinarna rywalizacja na jarmarku w Kruszwicy

– Mamy serniczki, rogaliki, bigos, kluchy – jak to się mówi, na pyrach – z kapustą, krokiety; takie swojskie jedzenie. Wszystko własnej roboty – opowiada gospodyni z Koła Gospodyń Wiejskich „Wybranowo”, z gminy Rojewo. – To jest promocja i naszego Koła, i gminy. W ramach Jarmarku odbyły się dwa konkursy kulinarne dla kół gospodyń wiejskich: „Nowalijki – samo zdrowie” organizowany przez Gminę Kruszwica, który został podzielony na cztery kategorie tj. mleczne cuda, kujawskie smaki, danie jarskie oraz najciekawsze stoisko. Gospodynie rywalizowały także w ramach powiatowego etapu konkursu „Bitwa regionów”. – Bierzemy udział w „Bitwie regionów” z naszym daniem popisowym: kwas na ogonach i na żeberku, plus ziemniaczki okraszone boczkiem – mówi Agnieszka Milanowska z KGW Krusza. – Oprócz tego wzięliśmy udział w „Nowalijkach” z sercami z krusz, czyli sercami ze śmietanki, z malinką w środku, bardzo pięknie zaprezentowane, z miętą. Jury smakowało, otrzymałyśmy trzecie miejsce. Podczas Jarmarku można było kupić produkty od regionalnych wystawców. Swoje stanowisko miał Narodowy Fundusz Zdrowia, nie brakowało też atrakcji dla dzieci, a o biesiadną atmosferę dbała kapela. Organizatorem Jarmarku Nowalijkowego była Gmina Kruszwica oraz Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

