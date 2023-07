W Bydgoszczy oddali hołd ofiarom Wołynia. „Chcemy czcić ich pamięć na ukraińskiej ziemi”

2023-07-09, 18:17 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Uroczystość przy krzyżu wołyńskim przy kościele pw. Świętych Polskich Męczenników w Bydgoszczy/fot. Elżbieta Rupniewska

80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej uczcili w Bydgoszczy przedstawiciele środowisk narodowych z regionu. Podczas uroczystości Paweł Rudnicki z Ruchu Narodowego Włocławek skrytykował politykę historyczną władz Ukrainy.

– Chcemy mieć prawo do czczenia pamięci ofiar Rzezi Wołyńskiej także na ukraińskiej ziemi – mówił do zgromadzonych przy krzyżu wołyńskim, który stoi obok kościoła Świętych Polskich Braci Męczenników.



– Nie o zemstę tutaj chodzi, nie o rozdrapywanie ran, tylko o zwykłe przeprosiny, o przeprosiny ze strony rządu ukraińskiego, który, jak widać, w swojej obecnej polityce historycznej wiele robi, żeby cenzurować, żeby nie dopuścić do tego, żeby polskie ofiary w bezimiennych mogiłach, żeby były godnie pochowane. My jako Ruch Narodowy, jako Konfederacja, sprzeciwiamy się takiemu postępowaniu rządu ukraińskiego i chcemy godnie uczestniczyć w upamiętnieniach również na ukraińskiej ziemi – mówił.



Uczestnicy uroczystości przypomnieli, że ofiarami masowej zbrodni, której na polskiej ludności dokonali ukraińscy nacjonaliści, byli nie tylko mieszkańcy Wołynia, ale także wschodniej Małopolski, województwa tarnopolskiego i obecnego obwodu lwowskiego.



Szacuje się, że z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło prawie 100 polskich obywateli. Największa fala mordów na Wołyniu, nazywana „Krwawą niedzielą”, miała miejsce 11 lipca 1943 roku. Uchwałą Sejmu z 2016 roku ten dzień obchodzony jest jako Narodowy Dzień Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej.



W piątek (7 lipca) premier poinformował, że od kilku tygodni, na podstawie ustaleń ze stroną ukraińską, trwają prace poszukiwawcze szczątków ofiar zbrodni w miejscowości Puźniki w powiecie Buczackim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. banda UPA dowodzona przez Petro Chamczuka zamordowała ok. 100 Polaków – głównie kobiet i dzieci.





– Ze strony polskiej prowadzą je m.in. eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Przebadano już ponad hektar terenu, wykonano ponad 500 odwiertów i 80 odkrywek – przekazał.





Morawiecki zaznaczył, że w celu przyspieszenia prac i aby niczego nie przeoczyć, w tym celu używany jest najnowocześniejszy dostępny sprzęt. To georadary i sondy magnetometryczne oraz detektory metalu. – Prace trwają i będą kontynuowane do skutku – zapewnił.





Jak mówił premier, nadszedł czas na pojednanie, ale nie zapomnienie. – Niech prawda o Zbrodni Wołyńskiej będzie naszym mostem do przyszłości, który zbudujemy nad potokiem nienawiści – dodał.





– Lata 1943–1945 to szczególnie tragiczne lata, dramatyczne lata, lata ludobójstwa, o których musimy pamiętać. One są częścią świadomości, częścią polskiej tożsamości, głęboko wryły się w polską pamięć i na zawsze tam pozostaną – podkreślił. Premier złożył w imieniu Rzeczypospolitej hołd wszystkim Polakom pomordowanym w czasie Zbrodni Wołyńskiej.