Od 10 lipca zmiany w ruchu w Bydgoszczy. Pojazdy wrócą na ulicę Łęczycką

– Od 10 lipca rusza kolejny etap prac na ulicy Fordońskiej od ul. Bałtyckiej do ul. Fabrycznej. Wykonawca (Trakcja S.A.) zakończył układanie nawierzchni, dzięki czemu cały ruch pojazdów może zostać przeniesiony na jezdnię północną ul. Fordońskiej. Ruch będzie odbywał się na tym odcinku dwukierunkowo – informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. – Otwarta dla ruchu zostanie też ul. Łęczycka. Na skrzyżowaniu z ul. Łęczycką powstanie tymczasowe rondo z możliwością przejazdu w kierunku mostu Kazimierza Wielkiego. Prosimy jednak uważać na kursujące na tym odcinku tramwaje – czytamy w komunikacie. Zmiany czekają także pasażerów komunikacji miejskiej: - do obsługi pasażerskiej zostaną włączone przystanki autobusowe: „most Kazimierza Wielkiego” (zlokalizowany na ul. Łęczyckiej), „Fordońska / Szajnochy” - utworzone zostaną przystanki tymczasowe pn. „Fordońska /Bałtycka” (kier. Fordon przed ul. Bałtycką na wysokości stacji paliw), „most Kazimierza Wielkiego” (kier. Fordon za ul. Łęczycką). Przystanek „Fordońska /Bałtycka” powróci na swoją pierwotną lokalizację. - z obsługi pasażerskiej zostaną wyłączone przystanki autobusowe pn. „Fordońska /Bałtycka”, „most Kazimierza Wielkiego” (kier. Fordon na jezdni południowej ul. Fordońskiej) oraz tymczasowe przystanki na ulicy Bałtyckiej („Bałtycka/Fordońska” i „Bałtycka Skłodowskiej-Curie”) i Fordońskiej („Fordońska / Bałtycka” i „most Kazimierza Wielkiego”), - trasy przebiegu linii nr 65 i 32N nie ulegną zmianie, - linie nr 64, 69, 89 i 33N zostaną poprowadzone w obu kierunkach ulicą Fordońską, Łęczycką i Skłodowskiej-Curie. Bydgoscy drogowcy informują też o zmianach w innym rejonie miasta, na Flisach. Od 10 lipca zamknięta dla ruchu zostanie ul. Bronikowskiego: wariant linii nr 77 w obu kierunkach zostanie skierowany na ul. Flisacką. Wyłączone z obsługi pasażerskiej zostaną przystanki pn. „Bronikowskiego/ Śluzowa”. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki pn. „Flisacka/ Grunwaldzka” i „Grunwaldzka/ Flisacka”.

