Minister Schreiber cieszy się z powrotu medycyny do Bydgoszczy. UMK wydaje oświadczenie

2023-07-08, 23:03 Michał Zaręba/Redakcja

Już w roku akademickim 2024/25 ma zacząć działać na Politechnice Bydgoskiej Wydział Lekarski. Uczelnia chce wkrótce złożyć wniosek o jego uruchomienie. Jest już plan budowy prosektorium. Goszczący w sobotę (11 marca) na Politechnice minister zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował wsparcie./fot. Monika Siwak

Minister Łukasz Schreiber odpowiada na oświadczenie władz rektorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Chodzi o jego słowa wypowiedziane podczas uroczystości w Politechnice Bydgoskiej. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów wyznał wtedy, że cieszy się z powrotu medycyny do Bydgoszczy.

- Kształcenie medyczne w Bydgoszczy trwa nieprzerwanie od 1984 roku - wyjaśnia rzecznik prasowy UMK, profesor Marcin Czyżniewski. - Mówienie o tym, że trzeba przywrócić kształcenie medyczne w Bydgoszczy jest nie tylko nieprawdą, ale w opinii uniwersytetu jest swego rodzaju brakiem szacunku dla wielotysięcznej społeczności Collegium Medicum w Bydgoszczy: pracowników, lekarzy, wykładowców i studentów, którzy każdego dnia pracują na to, aby wzmacniać rozwój kształcenia medycznego.



- To, że coś jest fizycznie zlokalizowane w Bydgoszczy to jedno, a to, że wszystkie profity idą w związku z tym do Torunia, to jest druga sprawa. Nie było moim zamiarem ani nikogo urazić - odpowiada minister Łukasz Schreiber. - Tylko stwierdzić jasno, że medycyna może wrócić po 20 latach na bydgoskie uczelnie. O to dbam jako poseł na tej ziemi. Nie z myślą, by komuś coś zabrać, tylko z tą myślą, by stworzyć w regionie większą liczbę miejsc na studiach medycznych, by dać szansę rozwojowi Bydgoszczy.



Oświadczenie UMK: