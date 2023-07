Premier Morawiecki na Kujawach i Pomorzu. Inauguracja programu 800 plus [wideo]

2023-07-08, 19:59 PAP/Redakcja/Agnieszka Marszał

Premier Mateusz Morawiecki i minister Marlena Maląg w Skępem/fot. Agnieszka Marszał

- Chcę widzieć szczęśliwych ludzi, szczęśliwe polskie rodziny - mówił premier Mateusz Morawiecki w miejscowości Wioska koło Skępego na inauguracji programu 800 plus. Premier spotkał się się z mieszkańcami na Dniach Skępego połączonych z Bitwą Regionów.

Premier razem z Marleną Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zapowiedzieli, że od 1 stycznia 2024 roku świadczenie rodzinne będzie wynosić 800 złotych.



Szef rządu przypomniał: - Niecałe dwa miesiące temu przedstawiliśmy pierwsze, wielkie i ważne społeczne projekty. Po pierwsze 800 plus - ten godnościowych program, który ma wzmacniać polskie rodziny. Sejm wczoraj przyjął nasze rozwiązania, których domagało się Prawo i Sprawiedliwość – powiedział szef polskiego rządu.



Zwrócił także uwagę na darmowe leki dla seniorów. - Tutaj również za parę dni zajmie się tym rząd, a po paru tygodniach będzie to wdrożony program. Zaznaczył także, że program poszerzony zostanie na 4 tys. leków.



Premier zaznaczył, że rząd chce realizować marzenia i potrzeby rodzin.



- Gdyby mnie ktoś spytał, o jakiej Polsce marzę, to przede wszystkim marzę właśnie o takiej Polsce, jakiej tutaj doświadczam. O Polsce uśmiechniętych rodzin, zwykłych Polaków, którzy mają niezwykłe marzenia, którzy wiedzą, że aby te marzenia realizować, trzeba móc zaufać, bo zaufanie jest podstawą. Zaufanie co do tego, że to, co się obieca, to z całych sił staramy się wykonać, że się dotrzymuje słowa. To nie jest coś, co jest naturalne w polskiej polityce, bo przecież wcześniej było zupełnie inaczej. My staramy się pokazać, co można zrobić rzeczywiście - jeżeli rząd chce jak najlepszej Polski dla zwykłych ludzi, dla Polskich rodzin. My to robimy - mówił premier Morawiecki w Skępem.



- Spotykamy się dzisiaj na przystanku „Miłość to Polska", bo najważniejsze dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości, jest zmiana sytuacji polskich rodzin - mówiła minister Marlena Maląg. - Troszczymy się o rodziny z małymi dziećmi, troszczymy się o seniorów, budujemy Polskę szczęśliwych rodzin. Dzisiaj jest czas wakacji. Często po raz pierwszy w ciągu tych ośmiu lat dzieci wyjechały na wakacje, bo za czasów Tuska, no niestety, nie mogły wyjechać na wakacje. Przywracamy młodym ludziom marzenie o rodzinie. To, co jest najcenniejsze, to, co jest najbardziej wartościowe - tak będziemy robić, bo państwo musicie przede wszystkim korzystać z tego, że Polska jest państwem nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się, ale najważniejszym fundamentem jest rodzina - mówiła minister Maląg w Skępem.



- Pracowałam i nad programem 500 plus, i teraz nad 800 plus - mówiła posłanka Joanna Borowiak. - Byłam zdumiona poprawkami opozycji proponującymi finansowanie 800 zł tylko dla tych dzieci, których rodzice pracują. To jest dzielenie, to jest przede wszystkim wypychanie dzieci tych rodziców, którzy nie pracują, na margines, a przede wszystkim karanie tych dzieci, których rodzice nie pracują. Czasem jest tak, że po prostu nie mogą pracować.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał