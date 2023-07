Zieloni chcą Trybunału Stanu dla Macierewicza, Kownackiego i Błaszczaka. Chodzi o Nitro-Chem

2023-07-08, 17:36 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Piotr Malich z partii Zieloni/fot. Facebook/Piotr Malich

Piotr Malich z Partii Zieloni jest zdania, że obecny i były minister obrony narodowej oraz jego zastępca powinni odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu. Powód? Sytuacja w Zakładach Nitro-Chem. W ostatnich dniach przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymany został Krzysztof K., były prezes Nitro-Chemu w latach 2017-2020. Firma wydała w tej sprawie oświadczenie.

Według doniesień medialnych, Nitro-Chem, miał ponieść starty przez podpisanie - w czasach, gdy prezesem firmy był Krzysztof K. - niekorzystnych dla firmy poprawek do umowy na dostawę trotylu dla USA.



- W naszej ocenie, tutaj nie mówimy tylko o odpowiedzialności karnej, np. dla pana Krzysztofa K., czy innych osób powiązanych z tym procederem, ale także o odpowiedzialności politycznej. Pan Kownacki, pan Macierewicz, a także pan Błaszczak, jako następca, który nic z tym tematem nie zrobił, powinni stanąć przed Trybunałem Stanu z uwagi na to, że nie dopełnili obowiązków w postaci nadzoru nad spółką, która podlega Ministerstwu Obrony Narodowej, a tym samym narazili bezpieczeństwo państwa polskiego i NATO - ocenia Malich.



Tymczasem do mediów dotarło oświadczenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM", w którym czytamy, że „zapoczątkowana w 2016 roku współpraca z amerykańskim kontrahentem (...) trwa do dziś, przebiega bardzo dobrze i owocuje wspólną realizacją wielu kontaktów. Oraz, że „Partner amerykański nigdy nie sugerował nałożenia na firmę NITRO-CHEM S.A. kar finansowych związanych z realizacją umowy.