Audyt bezpieczeństwa po tragicznym wypadku na ul. Podgórskiej. Powstaną progi?

2023-07-07, 20:29 Michał Zaręba/Redakcja

Mieszkańcy stawiają znicze w miejscu, gdzie doszło do tragicznego wypadku/fot. Michał Zaręba (archiwum)

W poniedziałek (3 lipca) na ul. Podgórskiej w Toruniu, w pobliżu dworca kolejowego, zginęła13-letnia dziewczynka potrącona przez samochód. Obradująca w czwartek toruńska komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego zarekomendowała przeprowadzenie badań i zmian na tej ulicy.

– Będziemy chcieli, żeby audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego rozważył zastosowanie progów wyspowych – takie progi mamy na ulicy Lubawskiej nieopodal – może ograniczenie prędkości. To jest to, co spróbujemy przeanalizować i zastosować potem już w życiu – mówi Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. – Mając na uwadze informacje z miejsca, które przedstawiła nam policja, czytając też głosy mieszkańców, uważamy, że to będzie najlepsze, co obecnie powinniśmy, jesteśmy zobowiązani zrobić.



Na podstawienie zeznań świadków prokuratura ustaliła, że 13-latka przebiegała przez jezdnię za przejeżdżającym pojazdem i wpadła pod samochód, który jechał z przeciwnej strony. W tej sprawie toczy się śledztwo. Prowadzącej auto 25-latce nie przedstawiono zarzutów.